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У тюрьмы, где находится Саакашвили, собираются протестующие: просят освободить политика

Киев  •  УНН

 • 17992 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сторонники экспрезидента Грузии Михаила Саакавшили начали собираться у Руставский тюрьмы на фоне сообщений о серьезном ухудшении состояния заключенного политика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новости Грузии”.

Детали

Присутствующие сторонники экс-президента потребовали его освобождения. Некоторые участники стихийной акции призвали политика прекратить голодовку. В их числе был брат Саакашвили.

“Как и все присутствующие здесь, я очень обеспокоен. Мышь может хотя бы на время ты остановишь [голодание] или подумаешь о лечении ... Я всегда был, есть и буду рядом, но сейчас твое здоровье очень важно ”, - сказал Давид Саакашвили.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что завтра с утра будет добиваться встречи со своим подзащитным. Он выразил надежду, что вместе с экс-президентом они сделают “определенные решения в связи с его состоянием”. Гварамия подчеркнул, что действовать против воли Саакашвили его адвокаты не могут, однако постараются сделать все возможное, чтобы жизнь политика не угрожала опасность.

К участникам акции присоединился лидер “Единого национального движения” Ника Мелия. Он заявил, что ответственность за состояние и жизнь экс-президента “ложится на плечи Иванишвили”, основателя правящей партии “Грузинская мечта”.

“Пути назад нет. Мы все должны собраться на Руставели 14 октября, независимо от партийной принадлежности”, - заявил Мелия. По его словам, лидеры ЕНД находятся на связи с международными партнерами. Завтра Мелия планирует встретиться с послами иностранных государств, аккредитованными в Грузии.

Дополнение

На фоне митинга специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила заявление, опровергнув информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили.

Саакашвили считает себя политическим заключенным и со дня задержания продолжает голодовку. В течение десяти дней он отказывался от пищи, периодически употребляя только соки и воду с медом. Сегодня личный врач экс-президента заявил о необходимости перевода Саакашвили в медицинское учреждение.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил , что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави .

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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