Біля блокпосту ООC правоохоронці відкрили вогонь по авто Lada Kalina

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Донеччині, 18 листопада 2018 року, особовим складом підрозділу Національної поліції України “Київ”, який діє у складі Об’єднаних сил, під час несення служби на одному з блокпостів, зупинено автомобіль марки Lada Kalina під керуванням, як з’ясувалось пізніше, мешканця окупованого Донбасу. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook, передає УНН. 

"Водій відмовився від проведення огляду вказаного транспортного засобу та розпочав рух в напрямку працівників поліції, чим створив загрозу їхньому життю та здоров’ю", - йдеться у повідомленні.

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Старший зміни, старший лейтенант поліції Віталій Фокін, після неодноразового усного попередження та подальшого попереджувального пострілу вгору, застосував автоматичну зброю “АК-74” - здійснив 3 постріли по колесах транспортного засобу з метою його зупинки.

Внаслідок пошкодження лівого переднього колеса автомобіль було зупинено. Постраждалих серед поліцейських та цивільних осіб немає.

Громадянин П. прямував з м. Макіївка Донецької області.

Правопорушника направлено на освідчення та доставлено до територіального підрозділу Національної поліції у місті Слов'янську.

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Старшого лейтенанта поліції Віталія Фокіна, за рішучі дії, представлено до заохочення, - повідомив ТВО заступника Командувача об’єднаних сил з питань застосування сил і засобів Національної поліції України, полковник поліції Сергій Кондрашенко.

Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника. Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми. 18 листопада підозрюваного у смертельному наїзді на прикордонника заарештували.

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