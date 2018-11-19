Біля блокпосту ООC правоохоронці відкрили вогонь по авто Lada Kalina

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Донеччині, 18 листопада 2018 року, особовим складом підрозділу Національної поліції України “Київ”, який діє у складі Об’єднаних сил, під час несення служби на одному з блокпостів, зупинено автомобіль марки Lada Kalina під керуванням, як з’ясувалось пізніше, мешканця окупованого Донбасу. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook, передає УНН.