Возле блокпоста ООC правоохранители открыли огонь по авто Lada Kalina
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Донецкой области 18 ноября 2018 года, личным составом подразделения Национальной полиции Украины “Киев”, который действует в составе Объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов, остановлен автомобиль марки Lada Kalina под управлением, как выяснилось позже, жителя оккупированного Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.
“Водитель отказался от проведения осмотра указанного транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью”, — говорится в сообщении.
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Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин, после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх, применил автоматическое оружие “АК-74” — совершил 3 выстрела по колесам транспортного средства с целью его остановки.
В результате повреждения левого переднего колеса автомобиль был остановлен. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.
Гражданин П. направлялся из г. Макеевка Донецкой области.
Правонарушитель доставлен в территориальное подразделение Национальной полиции в городе Славянске для дачи показаний.
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Старшего лейтенанта полиции Виталия Фокина, за решительные действия, представлено к поощрению, — сообщил ВИО заместителя командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной полиции Украины, полковник полиции Сергей Кондрашенко.
Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника. Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице , не выйдя из комы. 18 ноября подозреваемого в смертельном наезде на пограничника арестовали.