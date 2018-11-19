Возле блокпоста ООC правоохранители открыли огонь по авто Lada Kalina

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Донецкой области 18 ноября 2018 года, личным составом подразделения Национальной полиции Украины “Киев”, который действует в составе Объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов, остановлен автомобиль марки Lada Kalina под управлением, как выяснилось позже, жителя оккупированного Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.