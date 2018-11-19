Возле блокпоста ООC правоохранители открыли огонь по авто Lada Kalina

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104888 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110548 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147426 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135580 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127828 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169882 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118057 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Донецкой области 18 ноября 2018 года, личным составом подразделения Национальной полиции Украины “Киев”, который действует в составе Объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов, остановлен автомобиль марки Lada Kalina под управлением, как выяснилось позже, жителя оккупированного Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.

“Водитель отказался от проведения осмотра указанного транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью”, — говорится в сообщении.

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Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин, после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх, применил автоматическое оружие “АК-74” — совершил 3 выстрела по колесам транспортного средства с целью его остановки.

В результате повреждения левого переднего колеса автомобиль был остановлен. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Гражданин П. направлялся из г. Макеевка Донецкой области.

Правонарушитель доставлен в территориальное подразделение Национальной полиции в городе Славянске для дачи показаний.

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Старшего лейтенанта полиции Виталия Фокина, за решительные действия, представлено к поощрению, — сообщил ВИО заместителя командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной полиции Украины, полковник полиции Сергей Кондрашенко.

Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника. Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице , не выйдя из комы. 18 ноября подозреваемого в смертельном наезде на пограничника арестовали.

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