Біля берегів Японії загорівся танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Танкер з вантажем нафти Front Hakata під прапором Багамських островів загорівся біля берегів японської префектури Тіба. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.
За відомостями телеканалу, займання сталося в машинному відділенні. Для гасіння вогню до місця події направлено чотири катери і вертоліт. Про постраждалих на даний момент не повідомляється.
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Танкер Front Hakata під прапором Багамських островів перевозив нафтопродукти зі Саудівської Аравії до Японії. На його борту знаходиться 25 членів екіпажу — всі вони громадяни Індії.
Нагадаємо, Федеральний суд району Манхеттен відмовився відхилити позов влади Нью-Йорка проти американської приватної нафтової корпорації ExxonMobil, обвинуваченої у заподіянні шкоди навколишньому середовищу.