У берегов Японии загорелся танкер

По сведениям телеканала, возгорание произошло в машинном отделении. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет. О пострадавших на данный момент не сообщается.

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Танкер Front Hakata под флагом Багамских островов перевозил нефтепродукты из Саудовской Аравии в Японию. На его борту находится 25 членов экипажа — все они граждане Индии.

Напомним, Федеральный суд района Манхэттен отказался отклонить иск власти Нью-Йорка против американской частной нефтяной компании ExxonMobil, обвиняемой в причинении вреда окружающей среде.