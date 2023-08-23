Більшість українців вважають жителів окупованих територій жертвами обставин - опитування

ukru
29 березня, 17:57 • 272385 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362221 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301219 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336306 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301285 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220167 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204860 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164484 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535623 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79586 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83509 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 50914 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53516 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56481 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392782 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535623 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569131 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566165 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205203 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362211 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175234 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166140 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137043 перегляди
Актуальне
Більшість українців вважають жителів окупованих територій жертвами обставин - опитування

Більшість українців вважають жителів окупованих територій жертвами обставин - опитування

Київ • УНН

 • 637474 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. 76,6% українців вважають жителів окупованих територій жертвами обставин та заручниками окупантів. Це стосується як територій окупованих після 24 лютого 2022 року, так і Криму та частини Донецької та Луганської областей, які заходяться в окупації з 2014 року, пише УНН з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Деталі

Більшість опитаних українців - 76,6% вважають жителів окупованих після 24 лютого 2022 року територій жертвами обставин та заручниками окупантів, і лише 13,2% думають про них як про зрадників, пристосуванців чи байдужих до України.

При цьому учасники дослідження переконані, що ті, хто живе в окупації, є перш за все заручниками особистих та родинних обставин 44,7%, а вже потім — окупаційних сил 31,9 %. Загалом ця тенденція також актуальна у ставленні українців до тих, хто перебуває в окупації з 2014 року.

За словами аналітика Анатолія Бондарчука, з більшим розумінням до тих, хто лишився в окупації після початку повномасштабного вторгнення, ставляться українці, які живуть на Сході 80,7%, Півдні 79,3% та Центрі 78,2%; розмовляють у побуті російською 82,8% або українською і російською мовами 79,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 45% українців вважають патріотизмом донатити й розмовляти державною мовою - опитування

Дещо гірше до тих, хто лишився на новоокупованих територіях, ставляться жителі Заходу та українськомовні громадяни. Однак навіть серед них більшість, 70,7% та 73,3% опитаних відповідно, вважає тих, хто живе в окупації з 24 лютого 2022 року, жертвами обставин.

Респонденти дещо гірше ставляться до тих громадян нашої країни, які жили в окупації останні 9 років — у Криму та окремих районах Донецької й Луганської областей (ОРДЛО)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців найбільше об'єднують перемоги ЗСУ - опитування

Опитані практично однаково ставляться і до кримчан, і до донеччан та луганчан. Заручниками обставин та окупантів жителів Криму вважають 47,5% опитаних, так само думають про тих, хто лишається в ОРДЛО, 50,4% українців. Натомість зрадниками, пристосуванцями або пасивними прихильниками росії назвали тих, хто лишився в Криму, 38,7% респондентів, а тих, хто живе в окупації в Донецькій і Луганській областях, — 37,7% опитаних.

З більшим розумінням до тих, хто живе в окупації з 2014 року, ставляться українці, які мешкають на Півдні (до кримчан позитивно ставляться 54,8%, до тих, хто живе в ОРДЛО — 67,8%) та Сході (56,3% та 58,5% відповідно); розмовляють російською (56,5% та 63,5% відповідно) або українською та російською (57,3% і 60,9% відповідно), а також ті, кому понад 60 років (49,5% і 52,1% відповідно).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 70% українців вважають, що у найближчі 5 років Україну очікує розвиток - опитування

Як розповів аналітик Дмитро Баштовий, 76,5% респондентів вважають, що люди беруть російські паспорти з питань фізичної безпеки, 36,2% - з фінансових міркувань. 31,7% вважають, що паспорти беруть тому, що підтримують росію, 14,5% - для завдань спротиву.

Опитані респонденти також відповіли на питання, хто має нести кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційною владою.

Найбільше опитаних (94,5%) назвали представників силових структур та військових, які перейшли на службу до окупаційної влади, 92,8% назвали людей, які допомагали російській адміністрації організовувати на окупованих українських територіях так звані «вибори» та «референдуми», ще 92% хотіли би притягнути до відповідальності людей, які балотувались цих так званих «виборах».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державну мову вважають рідною понад 80 відсотків українців - опитування

Доповнення

Ставлення українців до тих, хто залишився на ТОТ відбувалося з 3 до 17 липня 2023 року. У межах дослідження було опитано 2011 дорослих (віком від 18 років) громадян України, які проживають на підконтрольній Україні території (на момент польового етапу) і не перебувають в інституційних умовах (лікарні, в’язниці, військова служба, яка унеможливлює відбір
у звичайних домогосподарствах тощо).

Дослідження як українці ставляться до тих, хто бере російські паспорти та співпрацює з окупаційною владою відбувалося на замовлення Громадянської мережі ОПОРА з 19 до 29 червня 2023 року. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі
випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Статистична похибка* не перевищує 2.4% — для показників близьких до 50%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04