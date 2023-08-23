Большинство украинцев считают жителей оккупированных территорий жертвами обстоятельств - опрос

Детали

Большинство опрошенных украинцев - 76,6% считают жителей оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий жертвами обстоятельств и заложниками оккупантов, и только 13,2% думают о них как о предателях, приспособленцах или равнодушных к Украине.

При этом участники исследования убеждены, что те, кто живет в оккупации, являются прежде всего заложниками личных и семейных обстоятельств 44,7%, а уже потом — оккупационных сил 31,9%. В целом эта тенденция также актуальна в отношении украинцев к тем, кто находится в оккупации с 2014 года.

По словам аналитика Анатолия Бондарчука, с большим пониманием к тем, кто остался в оккупации после начала полномасштабного вторжения, относятся украинцы, которые живут на Востоке 80,7%, Юге 79,3% и Центре 78,2%; разговаривают в быту на русском 82,8% или на украинском и русском языках 79,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 45% украинцев считают патриотизмом донатить и разговаривать на государственном языке - опрос

Несколько хуже к тем, кто остался на новооккупированных территориях, относятся жители Запада и украиноязычные граждане. Однако даже среди них большинство, 70,7% и 73,3% опрошенных соответственно, считает тех, кто живет в оккупации с 24 февраля 2022 года, жертвами обстоятельств.

Респонденты несколько хуже относятся к тем гражданам нашей страны, которые жили в оккупации последние 9 лет — в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев больше всего объединяют победы ВСУ - опрос

Опрошенные практически одинаково относятся и к крымчанам, и к дончанам и луганчанам. Заложниками обстоятельств и оккупантов жителей Крыма считают 47,5% опрошенных, так же думают о тех, кто остается в ОРДЛО, 50,4% украинцев. Зато предателями, приспособленцами или пассивными сторонниками России назвали тех, кто остался в Крыму, 38,7% респондентов, а тех, кто живет в оккупации в Донецкой и Луганской областях, — 37,7% опрошенных.

С большим пониманием к тем, кто живет в оккупации с 2014 года, относятся украинцы, проживающие на Юге (к крымчанам положительно относятся 54,8%, к тем, кто живет в ОРДЛО — 67,8%) и Востоке (56,3% и 58,5% соответственно); разговаривают на русском (56,5% и 63,5% соответственно) или украинском и русском (57,3% и 60,9% соответственно), а также те, кому более 60 лет (49,5% и 52,1% соответственно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие - опрос

Как рассказал аналитик Дмитрий Баштовой, 76,5% респондентов считают, что люди берут российские паспорта по вопросам физической безопасности, 36,2% - по финансовым соображениям. 31,7% считают, что паспорта берут потому, что поддерживают Россию, 14,5% - для задач сопротивления.

Опрошенные респонденты также ответили на вопрос, кто должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с оккупационными властями.

Больше всего опрошенных (94,5%) назвали представителей силовых структур и военных, которые перешли на службу к оккупационной власти, 92,8% назвали людей, которые помогали российской администрации организовывать на оккупированных украинских территориях так называемые «выборы» и «референдумы», еще 92% хотели бы привлечь к ответственности людей, которые баллотировались на этих так называемых «выборах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственный язык считают родным более 80 процентов украинцев - опрос

Дополнение

Отношение украинцев к тем, кто остался на ВОТ происходило с 3 по 17 июля 2023 года. В рамках исследования было опрошено 2011 взрослых (в возрасте от 18 лет) граждан Украины, проживающих на подконтрольной Украине территории (на момент полевого этапа) и не находящихся в институциональных условиях (больницы, в’тюрьме, военная служба, которая делает невозможным отбор

в обычных домохозяйствах и т.д.).

Исследование как украинцы относятся к тем, кто берет российские паспорта и сотрудничает с оккупационными властями проводилось по заказу Гражданской сети ОПОРА с 19 по 29 июня 2023 года. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе

случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2004 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Статистическая погрешность* не превышает 2.4% — для показателей близких к 50%.





.