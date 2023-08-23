Большинство украинцев считают жителей оккупированных территорий жертвами обстоятельств - опрос

ukru
19:26 • 16161 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 62167 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101428 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102276 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 91238 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85521 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108254 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130677 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167069 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198441 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 37942 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107366 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102280 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100361 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 33391 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167069 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198441 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140968 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147598 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 33391 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100361 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119316 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155093 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162017 просмотра
Актуальное
Большинство украинцев считают жителей оккупированных территорий жертвами обстоятельств - опрос

Большинство украинцев считают жителей оккупированных территорий жертвами обстоятельств - опрос

Киев • УНН

 • 637472 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. 76,6% украинцев считают жителей оккупированных территорий жертвами обстоятельств и заложниками оккупантов. Это касается как территорий оккупированных после 24 февраля 2022 года, так и Крыма и части Донецкой и Луганской областей, которые находятся в оккупации с 2014 года, пишет УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Детали

Большинство опрошенных украинцев - 76,6% считают жителей оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий жертвами обстоятельств и заложниками оккупантов, и только 13,2% думают о них как о предателях, приспособленцах или равнодушных к Украине.

При этом участники исследования убеждены, что те, кто живет в оккупации, являются прежде всего заложниками личных и семейных обстоятельств 44,7%, а уже потом — оккупационных сил 31,9%. В целом эта тенденция также актуальна в отношении украинцев к тем, кто находится в оккупации с 2014 года.

По словам аналитика Анатолия Бондарчука, с большим пониманием к тем, кто остался в оккупации после начала полномасштабного вторжения, относятся украинцы, которые живут на Востоке 80,7%, Юге 79,3% и Центре 78,2%; разговаривают в быту на русском 82,8% или на украинском и русском языках 79,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 45% украинцев считают патриотизмом донатить и разговаривать на государственном языке - опрос

Несколько хуже к тем, кто остался на новооккупированных территориях, относятся жители Запада и украиноязычные граждане. Однако даже среди них большинство, 70,7% и 73,3% опрошенных соответственно, считает тех, кто живет в оккупации с 24 февраля 2022 года, жертвами обстоятельств.

Респонденты несколько хуже относятся к тем гражданам нашей страны, которые жили в оккупации последние 9 лет — в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев больше всего объединяют победы ВСУ - опрос

Опрошенные практически одинаково относятся и к крымчанам, и к дончанам и луганчанам. Заложниками обстоятельств и оккупантов жителей Крыма считают 47,5% опрошенных, так же думают о тех, кто остается в ОРДЛО, 50,4% украинцев. Зато предателями, приспособленцами или пассивными сторонниками России назвали тех, кто остался в Крыму, 38,7% респондентов, а тех, кто живет в оккупации в Донецкой и Луганской областях, — 37,7% опрошенных.

С большим пониманием к тем, кто живет в оккупации с 2014 года, относятся украинцы, проживающие на Юге (к крымчанам положительно относятся 54,8%, к тем, кто живет в ОРДЛО — 67,8%) и Востоке (56,3% и 58,5% соответственно); разговаривают на русском (56,5% и 63,5% соответственно) или украинском и русском (57,3% и 60,9% соответственно), а также те, кому более 60 лет (49,5% и 52,1% соответственно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие - опрос

Как рассказал аналитик Дмитрий Баштовой, 76,5% респондентов считают, что люди берут российские паспорта по вопросам физической безопасности, 36,2% - по финансовым соображениям. 31,7% считают, что паспорта берут потому, что поддерживают Россию, 14,5% - для задач сопротивления.

Опрошенные респонденты также ответили на вопрос, кто должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с оккупационными властями.

Больше всего опрошенных (94,5%) назвали представителей силовых структур и военных, которые перешли на службу к оккупационной власти, 92,8% назвали людей, которые помогали российской администрации организовывать на оккупированных украинских территориях так называемые «выборы» и «референдумы», еще 92% хотели бы привлечь к ответственности людей, которые баллотировались на этих так называемых «выборах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственный язык считают родным более 80 процентов украинцев - опрос

Дополнение

Отношение украинцев к тем, кто остался на ВОТ происходило с 3 по 17 июля 2023 года. В рамках исследования было опрошено 2011 взрослых (в возрасте от 18 лет) граждан Украины, проживающих на подконтрольной Украине территории (на момент полевого этапа) и не находящихся в институциональных условиях (больницы, в’тюрьме, военная служба, которая делает невозможным отбор
в обычных домохозяйствах и т.д.).

Исследование как украинцы относятся к тем, кто берет российские паспорта и сотрудничает с оккупационными властями проводилось по заказу Гражданской сети ОПОРА с 19 по 29 июня 2023 года. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе
случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2004 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
Статистическая погрешность* не превышает 2.4% — для показателей близких к 50%.

.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы