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Більшість словаків проти виходу Словаччини з НАТО попри заяви Фіцо

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Понад половина словаків відкинули ідею нейтралітету країни, попри заяву прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Опитування AKO показало, що 50,6% респондентів проти виходу Словаччини з НАТО.

Більшість словаків проти виходу Словаччини з НАТО попри заяви Фіцо

Опитування громадської думки у Словаччині, опубліковане невдовзі після несподіваного зауваження прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що "нейтралітет підійшов би Словаччині", показує, що громадська підтримка цієї ідеї невелика: більше ніж половина словаків її повністю відкинули., повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

В опитуванні AKO для TV JOJ 24 взяли участь 1000 респондентів, яким ставилося запитання про те, чи має Словаччина стати нейтральною країною. У запитанні було пояснення, що "стати нейтральною країною означало б вийти з НАТО і покладатися виключно на власну армію".

Згідно з результатами, 50,6% були проти нейтралітету Словаччини, 30,8% - за, 16,1% не визначилися, а 2,5% відмовилися відповідати.

Дебати виникли після висловлювань Фіцо про те, що "нейтралітет підійшов би Словаччині - у часи безглуздого озброєння" - перед тим, як коаліційні та опозиційні партії зустрілися, щоб домовитися про збільшення видатків на оборону до 5% ВВП відповідно до нових цілей НАТО.

Більшість політиків, включаючи президента країни Петера Пеллегріні, відкинули коментарі Фіцо як відволікаючий маневр.

Однак результати відрізнялися залежно від політичної лояльності виборців. Серед опозиційних виборців опозиція стосовно нейтралітету коливається від 70% до 98%. Навпаки, 58% виборців лівої популістської партії Фіцо Smer-SD та 67% виборців крайньої правої SNS заявили, що підтримують ідею нейтралітету.

Виборці другої за величиною коаліційної партії, лівої Hlas-SD, були неоднозначні: 42% виступили проти нейтралітету, а 27% не визначилися.

Лідер Hlas-SD Матуш Шутай Ешток на TA3 у неділю підкреслив позицію партії, назвавши це питання "червоною лінією". Він попередив, що якщо хтось замислиться про зміну коаліційної угоди, вилучивши пункт, що підтверджує членство Словаччини в ЄС та НАТО, Hlas негайно покине уряд.

Згідно з опитуванням Globsec Trends, проведеним у травні 2025 року, 72% словаків підтримують членство в НАТО - один із найвищих показників за останні роки.

Доповнення

Однак ідея словацького нейтралітету не зовсім нова. Її відстоював перший вельми суперечливий прем'єр-міністр Словаччини Владімір Мечяр, під чиїм авторитарним керівництвом з 1990 по 1998 рік Словаччину не було запрошено вступити до ЄС чи НАТО, пише видання. 

Мечяр стверджував, що якщо "Захід нас не хоче, то нам, можливо, слід звернутися до Сходу", або з огляду на географічне положення Словаччини в Центральній Європі вона могла б служити "мостом між Сходом та Заходом".

Фіцо повторював другу ідею під час своїх попередніх урядів, але тільки зараз, у свій четвертий термін на посаді прем'єр-міністра, він ставив під сумнів членство Словаччини в ЄС чи НАТО, зазначає видання.

"Словаччина не потребує повчань": Фіцо відповів Мерцу на погрози наслідками за відступ від курсу ЄС27.05.25, 13:46 • 4580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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