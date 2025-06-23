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Большинство словаков против выхода Словакии из НАТО, несмотря на заявления Фицо

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Более половины словаков отвергли идею нейтралитета страны, несмотря на заявление премьер-министра Роберта Фицо. Опрос AKO показал, что 50,6% респондентов против выхода Словакии из НАТО.

Большинство словаков против выхода Словакии из НАТО, несмотря на заявления Фицо

Опрос общественного мнения, опубликованный вскоре после неожиданного замечания премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии", показывает, что общественная поддержка этой идеи невелика: более половины словаков ее полностью отвергли, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В опросе AKO для TV JOJ 24 приняли участие 1000 респондентов, которым задавался вопрос о том, должна ли Словакия стать нейтральной страной. В вопросе было объяснение, что "стать нейтральной страной означало бы выйти из НАТО и полагаться исключительно на собственную армию".

Согласно результатам, 50,6% были против нейтралитета Словакии, 30,8% – за, 16,1% не определились, а 2,5% отказались отвечать.

Дебаты возникли после высказываний Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии – во времена бессмысленного вооружения" – перед тем, как коалиционные и оппозиционные партии встретились, чтобы договориться об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП в соответствии с новыми целями НАТО.

Большинство политиков, включая президента страны Петера Пеллегрини, отвергли комментарии Фицо как отвлекающий маневр.

Однако результаты отличались в зависимости от политической лояльности избирателей. Среди оппозиционных избирателей оппозиция в отношении нейтралитета колеблется от 70% до 98%. Напротив, 58% избирателей левой популистской партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей крайне правой SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой Hlas-SD, были неоднозначны: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

Лидер Hlas-SD Матуш Шутай Эшток на TA3 в воскресенье подчеркнул позицию партии, назвав этот вопрос "красной линией". Он предупредил, что если кто-то задумается об изменении коалиционного соглашения, изъяв пункт, подтверждающий членство Словакии в ЕС и НАТО, Hlas немедленно покинет правительство.

Согласно опросу Globsec Trends, проведенному в мае 2025 года, 72% словаков поддерживают членство в НАТО – один из самых высоких показателей за последние годы.

Дополнения

Однако идея словацкого нейтралитета не совсем нова. Ее отстаивал первый весьма противоречивый премьер-министр Словакии Владимир Мечьяр, под чьим авторитарным руководством с 1990 по 1998 год Словакия не была приглашена вступить в ЕС или НАТО, пишет издание. 

Мечьяр утверждал, что если "Запад нас не хочет, то нам, возможно, следует обратиться к Востоку", или учитывая географическое положение Словакии в Центральной Европе, она могла бы служить "мостом между Востоком и Западом".

Фицо повторял вторую идею во время своих предыдущих правительств, но только сейчас, в свой четвертый срок на посту премьер-министра, он ставил под сомнение членство Словакии в ЕС или НАТО, отмечает издание.

"Словакия не нуждается в поучениях": Фицо ответил Мерцу на угрозы последствиями за отступление от курса ЕС27.05.25, 13:46 • 4580 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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