Більше 2 млн га державних земель передано в оренду - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Понад 2 млн гектарів державних земель було передано в оренду. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Цифра дня. 2,2 млн га державних земель передано в оренду", - написав він.
Нагадаємо, раніше Висоцький повідомляв, що громадам у наступному році передадуть 3 мільйона гектарів землі.
Додамо, згідно з результатами нового опитування, 58% українців не підтримують запровадження ринку землі.
Водночас, за відповідний закопроект - про відкриття такого ринку - Верховна Рада уже проголосувала у першому читанні.
Як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, за законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня або з 16 грудня.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.