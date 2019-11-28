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Більше 2 млн га державних земель передано в оренду - Мінекономіки

Більше 2 млн га державних земель передано в оренду - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 10088 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Понад 2 млн гектарів державних земель було передано в оренду. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Цифра дня. 2,2 млн га державних земель передано в оренду", - написав він.

Нагадаємо, раніше Висоцький повідомляв, що громадам у наступному році передадуть 3 мільйона гектарів землі.

Додамо, згідно з результатами нового опитування, 58% українців не підтримують запровадження ринку землі.

Водночас, за відповідний закопроект - про відкриття такого ринку - Верховна Рада уже проголосувала у першому читанні.  

Як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, за законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня або з 16 грудня.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.

Українські Національні Новини

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