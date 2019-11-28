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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17164 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80402 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104256 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116636 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147520 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Более 2 млн га государственных земель передано в аренду - Минэкономики

Более 2 млн га государственных земель передано в аренду - Минэкономики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Более 2 млн гектаров государственных земель было передано в аренду. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Цифра дня. 2,2 млн га государственных земель передано в аренду", - написал он.

Напомним, ранее Высоцкий сообщал, что громадам в следующем году передадут 3 млн гектаров земли.

Добавим, согласно результатам нового опроса, 58% украинцев не поддерживают введение рынка земли.

В то же время, за соответствующий закопроект - об открытии такого рынка - Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении.

Как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, за законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют проголосовать с 2 декабря или 16 декабря.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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