Более 2 млн га государственных земель передано в аренду - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Более 2 млн гектаров государственных земель было передано в аренду. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Цифра дня. 2,2 млн га государственных земель передано в аренду", - написал он.
Напомним, ранее Высоцкий сообщал, что громадам в следующем году передадут 3 млн гектаров земли.
Добавим, согласно результатам нового опроса, 58% украинцев не поддерживают введение рынка земли.
В то же время, за соответствующий закопроект - об открытии такого рынка - Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении.
Как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, за законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют проголосовать с 2 декабря или 16 декабря.
Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.