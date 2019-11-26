У Мінекономіки заявили, що громадам наступного року передадуть 3 млн га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Громадам у наступному році передадуть 3 мільйона гектарів землі. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"3 млн га землі - будуть передані громадам в 2020 році", - повідомив Висоцький.
Додамо, згідно з результатами нового опитування, 58% українців не підтримують запровадження ринку землі.
Водночас, відповідний закопроект - про відкриття такого ринку - Верховна Рада уже проголосувала у першому читанні. Сталося це під вигуки "Ганьба!".
Як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, за законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня, або з 16 грудня.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.