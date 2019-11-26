В Минэкономики заявили, что общинам в следующем году передадут 3 млн га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Общинам в следующем году передадут 3 миллиона гектаров земли. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"3 млн га земли - будут переданы общинам в 2020 году", - сообщил Высоцкий.
Добавим, согласно результатам нового опроса, 58% украинцев не поддерживают введение рынка земли.
В то же время, соответствующий закопроект - об открытии такого рынка - Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении. Произошло это под крики "Позор!".
Как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, за законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют проголосовать со 2 декабря, или с 16 декабря.
Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума по рынку земли стоит ожидать в январе-феврале 2020 года.