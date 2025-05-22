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Біля Криту знову стався потужний землетрус: оголошували попередження про цунамі

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Сьогодні вранці біля Криту стався землетрус магнітудою 6,1. Влада оголосила попередження про цунамі, але запевняє, що велика глибина зменшує ризик.

Біля Криту знову стався потужний землетрус: оголошували попередження про цунамі
www.ekathimerini.com

У четвер вранці на північ від грецького острова Крит стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бала, що спонукало владу оголосити попередження про цунамі. Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання Еkathimerini.

Деталі

"Поштовх стався о 6:19 ранку (за місцевим часом) за 58 кілометрів на північний схід від Елунди на північному сході Криту. За попередніми оцінками, його глибина сягала 60 кілометрів", - ідеться в повідомленні.

Пожежна служба повідомила, що наразі не отримувала жодних звернень про допомогу та повідомлень про серйозні пошкодження майна, але землетрус відчувався по всьому Криту та сусідніх островах, налякавши місцевих жителів і туристів, які відпочивали на острові на початку літнього сезону.

Служби екстреної допомоги перевели у стан підвищеної готовності на Криті після землетрусу, що також відчувся в Туреччині та Ізраїлі.

На відео з камер відеоспостереження, опублікованому у Facebook, видно, як горщики з рослинами на балконі тремтіли протягом кількох секунд.

Розмовляючи з державним мовником ERT, голова Організації планування землетрусів і захисту (OASP) Ефтіміс Леккас, схоже, заспокоював, сказавши, що це було не вздовж Грецької дуги, однієї з найактивніших сейсмічних зон у західній Євразії. Він додав, що його фокусна глибина робить цунамі малоймовірним.

Пізніше президент OASP зробив подібні коментарі для Skai TV, сказавши, що "велика глибина сприяла розсіюванню деяких потенційно серйозних ударів", як і відстань від Криту.

"Немає причин для занепокоєння; ми стежимо за ситуацією, щоб оцінити її далі, - сказав Леккас. - Зазвичай ці типи землетрусів не є попередниками більших - вони, як правило, є основною подією, і ми зазвичай не бачимо насиченої послідовності афтершоків. Тобто афтершоків небагато, і вони невеликі за магнітудою. Ці землетруси відбуваються один раз, усі одночасно".

Нагадаємо

13 травня на острові Крит у Греції також стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Потенційно він може призвести до значних руйнувань.

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, і безпрецедентний рівень сейсмічної активності потряс популярний туристичний острів Санторіні протягом кількох тижнів на початку цього року, спонукавши тисячі людей евакуюватись і закрити школи.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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