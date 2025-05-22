У берегов Крита снова произошло мощное землетрясение: объявлялось предупреждение о цунами

В четверг утром к северу от греческого острова Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, что побудило власти объявить предупреждение о цунами. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Еkathimerini.

Детали

"Толчок произошел в 6:19 утра (по местному времени) в 58 километрах к северо-востоку от Элунды на северо-востоке Крита. По предварительным оценкам, его глубина достигала 60 километров", - говорится в сообщении.

Пожарная служба сообщила, что пока не получала никаких обращений о помощи и сообщений о серьезных повреждениях имущества, но землетрясение ощущалось по всему Криту и соседних островах, напугав местных жителей и туристов, которые отдыхали на острове в начале летнего сезона.

Службы экстренной помощи перевели в состояние повышенной готовности на Крите после землетрясения, которое также ощутилось в Турции и Израиле.

На видео с камер видеонаблюдения, опубликованном в Facebook, видно, как горшки с растениями на балконе дрожали в течение нескольких секунд.

Разговаривая с государственным вещателем ERT, глава Организации планирования землетрясений и защиты (OASP) Эфтимис Леккас, похоже, успокаивал, сказав, что это было не вдоль Греческой дуги, одной из самых активных сейсмических зон в западной Евразии. Он добавил, что его фокусная глубина делает цунами маловероятным.

Позже президент OASP сделал подобные комментарии для Skai TV, сказав, что "большая глубина способствовала рассеиванию некоторых потенциально серьезных ударов", как и расстояние от Крита.

"Нет причин для беспокойства; мы следим за ситуацией, чтобы оценить ее дальше, - сказал Леккас. - Обычно эти типы землетрясений не являются предвестниками больших - они, как правило, являются основным событием, и мы обычно не видим насыщенной последовательности афтершоков. То есть афтершоков немного, и они невелики по магнитуде. Эти землетрясения происходят один раз, все одновременно".

Напомним

13 мая на острове Крит в Греции также произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Потенциально он может привести к значительным разрушениям.

Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, и беспрецедентный уровень сейсмической активности потряс популярный туристический остров Санторини в течение нескольких недель в начале этого года, побудив тысячи людей эвакуироваться и закрыть школы.