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Берлін запускає фінансування виробництва далекобійних "Ан-196 “Лютий”" для України

Київ • УНН

 • 5633 перегляди

Німеччина уклала перший контракт на фінансування українського виробництва далекобійних ударних безпілотників "Антонов-196 "Лютий", здатних вражати цілі на відстані до 1200 кілометрів. Очікується, що понад 500 таких дронів, оснащених бойовими частинами до 50 кг кожен, незабаром будуть введені в експлуатацію.

Берлін запускає фінансування виробництва далекобійних "Ан-196 “Лютий”" для України

Уряд Німеччини уклав перший контракт на фінансування українського виробництва далекобійних ударних безпілотників. Він передбачає виділення коштів на понад 500 безпілотників типу "Антонов-196 "Лютий"", які здатні вражати цілі на відстані до 1200 кілометрів. Про це повідомляє видання Welt, передає УНН.

Деталі

За даними джерел видання, ці дрони оснащені бойовими частинами масою близько 50 кілограмів і призначені для ударів по цілях у глибині території росії. Очікується, що вже найближчим часом ці системи будуть введені в експлуатацію.

У нещодавній атаці дронів на тилові об’єкти в рф могли бути використані саме апарати цього типу, хоча офіційного підтвердження немає.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, перебуваючи з першим візитом в Україні, підтвердив наміри Берліна поглибити оборонну співпрацю. Він заявив про необхідність масштабного розширення оборонного виробництва в Україні та повідомив про плани зі створення спільних оборонних підприємств.

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Дипломат не лише пообіцяв подальшу військову допомогу Україні під час своєї поїздки, а й підтвердив, що співробітництво у сфері озброєнь між двома країнами буде розширено.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили фінансування проектів із розробки далекобійного озброєння на території України. У відомстві зазначили, що українська сторона вже має практичний досвід експлуатації подібних систем, однак подробиці фінансування не розголошуються з міркувань безпеки.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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