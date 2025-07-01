Берлін запускає фінансування виробництва далекобійних "Ан-196 “Лютий”" для України

Уряд Німеччини уклав перший контракт на фінансування українського виробництва далекобійних ударних безпілотників. Він передбачає виділення коштів на понад 500 безпілотників типу "Антонов-196 "Лютий"", які здатні вражати цілі на відстані до 1200 кілометрів. Про це повідомляє видання Welt, передає УНН.

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За даними джерел видання, ці дрони оснащені бойовими частинами масою близько 50 кілограмів і призначені для ударів по цілях у глибині території росії. Очікується, що вже найближчим часом ці системи будуть введені в експлуатацію.

У нещодавній атаці дронів на тилові об’єкти в рф могли бути використані саме апарати цього типу, хоча офіційного підтвердження немає.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, перебуваючи з першим візитом в Україні, підтвердив наміри Берліна поглибити оборонну співпрацю. Він заявив про необхідність масштабного розширення оборонного виробництва в Україні та повідомив про плани зі створення спільних оборонних підприємств.

Німеччина продовжить участь у роботі з посилення ППО України - голова МЗС

Дипломат не лише пообіцяв подальшу військову допомогу Україні під час своєї поїздки, а й підтвердив, що співробітництво у сфері озброєнь між двома країнами буде розширено.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили фінансування проектів із розробки далекобійного озброєння на території України. У відомстві зазначили, що українська сторона вже має практичний досвід експлуатації подібних систем, однак подробиці фінансування не розголошуються з міркувань безпеки.

Зеленський після зустрічі з главою МЗС Німеччини: одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО