Берлин запускает финансирование производства дальнобойных "Ан-196 “Лютый”" для Украины

Правительство Германии заключило первый контракт на финансирование украинского производства дальнобойных ударных беспилотников. Он предусматривает выделение средств на более 500 беспилотников типа "Антонов-196 "Лютий"", которые способны поражать цели на расстоянии до 1200 километров. Об этом сообщает издание Welt, передает УНН.

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По данным источников издания, эти дроны оснащены боевыми частями массой около 50 килограммов и предназначены для ударов по целям в глубине территории России. Ожидается, что уже в ближайшее время эти системы будут введены в эксплуатацию.

В недавней атаке дронов на тыловые объекты в РФ могли быть использованы именно аппараты этого типа, хотя официального подтверждения нет.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, находясь с первым визитом в Украине, подтвердил намерения Берлина углубить оборонное сотрудничество. Он заявил о необходимости масштабного расширения оборонного производства в Украине и сообщил о планах по созданию совместных оборонных предприятий.

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Дипломат не только пообещал дальнейшую военную помощь Украине во время своей поездки, но и подтвердил, что сотрудничество в сфере вооружений между двумя странами будет расширено.

В Министерстве обороны Германии подтвердили финансирование проектов по разработке дальнобойного вооружения на территории Украины. В ведомстве отметили, что украинская сторона уже имеет практический опыт эксплуатации подобных систем, однако подробности финансирования не разглашаются из соображений безопасности.

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