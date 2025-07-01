Берлин запускает финансирование производства дальнобойных "Ан-196 “Лютый”" для Украины

$41.780.14
48.990.20
ukenru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 11031 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
13:57 • 34189 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 37918 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 91461 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 55357 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 58465 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 148508 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 128846 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 59571 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115934 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+20°
4.5м/с
54%
748мм
Популярные новости
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 58089 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 55978 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 44249 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 25762 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 20686 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 21483 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 27294 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 45769 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 91377 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 148457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс15:11 • 8229 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 57051 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 100504 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 128760 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124518 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Берлин запускает финансирование производства дальнобойных "Ан-196 “Лютый”" для Украины

Киев • УНН

 • 3397 просмотра

Германия заключила первый контракт на финансирование украинского производства дальнобойных ударных беспилотников "Антонов-196 "Лютый", способных поражать цели на расстоянии до 1200 километров. Ожидается, что более 500 таких дронов, оснащенных боевыми частями до 50 кг каждый, вскоре будут введены в эксплуатацию.

Берлин запускает финансирование производства дальнобойных "Ан-196 “Лютый”" для Украины

Правительство Германии заключило первый контракт на финансирование украинского производства дальнобойных ударных беспилотников. Он предусматривает выделение средств на более 500 беспилотников типа "Антонов-196 "Лютий"", которые способны поражать цели на расстоянии до 1200 километров. Об этом сообщает издание Welt, передает УНН.

Детали

По данным источников издания, эти дроны оснащены боевыми частями массой около 50 килограммов и предназначены для ударов по целям в глубине территории России. Ожидается, что уже в ближайшее время эти системы будут введены в эксплуатацию.

В недавней атаке дронов на тыловые объекты в РФ могли быть использованы именно аппараты этого типа, хотя официального подтверждения нет.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, находясь с первым визитом в Украине, подтвердил намерения Берлина углубить оборонное сотрудничество. Он заявил о необходимости масштабного расширения оборонного производства в Украине и сообщил о планах по созданию совместных оборонных предприятий.

Германия продолжит участие в работе по усилению ПВО Украины - глава МИД30.06.25, 13:59 • 1490 просмотров

Дипломат не только пообещал дальнейшую военную помощь Украине во время своей поездки, но и подтвердил, что сотрудничество в сфере вооружений между двумя странами будет расширено.

В Министерстве обороны Германии подтвердили финансирование проектов по разработке дальнобойного вооружения на территории Украины. В ведомстве отметили, что украинская сторона уже имеет практический опыт эксплуатации подобных систем, однако подробности финансирования не разглашаются из соображений безопасности.

Зеленский после встречи с главой МИД Германии: одна из целей – выйти на системное производство ПВО30.06.25, 21:25 • 1454 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаНовости Мира
Германия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9