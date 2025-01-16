Бербок привітала угоду щодо припинення вогню в Секторі Газа

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала досягнення угоди про припинення вогню в Секторі Газа. Вона також висловила сподівання на повернення з полону заручників, зокрема громадян ФРН. Про це політикиня повідомила у соц мережі Х, пише УНН.

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В контексті підписання угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, очільник німецького зовнішньополітичного відомства закликала всі сторони "скористатися" можливістю, що відкрилася перед ними.

У ці години з'явилася надія, що заручники нарешті будуть звільнені, а смерті в Газі припиняться. Всі, хто займає відповідальні посади, повинні зараз забезпечити, щоб ця можливість була використана - написала Бербок.

Бербок також висловила сподівання, що дуже скоро повернуться до своїх сімей і захоплені бойовиками ХАМАСу громадяни Німеччини.

Нагадаємо

Досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Газа з умовою звільнення 33 ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів і дозволить доставку гуманітарної допомоги.