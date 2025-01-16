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Бербок приветствовала соглашение о прекращении огня в Секторе Газа

Бербок приветствовала соглашение о прекращении огня в Секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 6210 просмотра

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Глава МИД Германии приветствовала достижение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа. По условиям соглашения, ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала достижение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа. Она также выразила надежду на возвращение из плена заложников, в частности граждан ФРГ. Об этом политик сообщила в соц сети Х, пишет УНН.

Детали

В контексте подписания соглашения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвала все стороны "воспользоваться" открывшейся перед ними возможностью.

В эти часы появилась надежда, что заложники наконец-то будут освобождены, а смерти в Газе прекратятся. Все, кто занимает ответственные должности, должны сейчас обеспечить, чтобы эта возможность была использована

- написала Бербок.

Бербок также выразила надежду, что очень скоро вернутся к своим семьям и захваченные боевиками ХАМАСа граждане Германии.

Напомним

Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с условием освобождения 33 израильских заложников. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных и разрешит доставку гуманитарной помощи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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