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Бельгійська королівська родина застрягла в Чилі через пошкодження літака

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Бельгійський король Філіп і королева Матильда змушені були затриматися в Чилі через пошкодження літака: під час вирулювання на злітно-посадкову смугу відірвався фаркоп, пошкодивши шину шасі. Це був перший візит бельгійських монархів до Чилі за 65 років.

Бельгійська королівська родина застрягла в Чилі через пошкодження літака

Бельгійські монархи з великою свитою "постраждала" під час візиту до Чилі. Вони змушені були затриматись в країні через несправності на взльотній смузі та проблеми руління на злітно-посадковій смузі.

Передає УНН із посиланням на HLN, NU.nl та RTL.

Деталі

Бельгійський король Філіп і королева Матильда здійснили візит до Чилі - це був перше відвідування південноамериканської країни за 65 років. Але цей візит мав технічні проблеми з самого початку. Врешті бельгійські монархи з великим почетом, разом з міністрами, бізнесменами, науковцями та представниками бельгійських ЗМІ не змогла повернутися раніше через проблеми з літаком.

Вони повинні були покинути країну о 17:00 (за місцевим часом) у четвер, 26 червня. Втім їм, можливо, доведеться почекати ще кілька днів.

Причина в тому, що їхній літак був пошкоджений. У літака виникла проблема зі злітно-посадочною смугою, коли він вирулював на злітно-посадочну смугу для зльоту,

"Схоже, що штанга, яка буксирувала літак, вийшла з ладу, і шина на шасі літака була пошкоджена", - пояснило бельгійське ЗМІ RTL.

У суботу вранці за місцевим часом літак нарешті зміг повернутися до Бельгії, повідомляє Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Чилі
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