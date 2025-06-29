Бельгійська королівська родина застрягла в Чилі через пошкодження літака

Бельгійські монархи з великою свитою "постраждала" під час візиту до Чилі. Вони змушені були затриматись в країні через несправності на взльотній смузі та проблеми руління на злітно-посадковій смузі.

Передає УНН із посиланням на HLN, NU.nl та RTL.

Бельгійський король Філіп і королева Матильда здійснили візит до Чилі - це був перше відвідування південноамериканської країни за 65 років. Але цей візит мав технічні проблеми з самого початку. Врешті бельгійські монархи з великим почетом, разом з міністрами, бізнесменами, науковцями та представниками бельгійських ЗМІ не змогла повернутися раніше через проблеми з літаком.

Вони повинні були покинути країну о 17:00 (за місцевим часом) у четвер, 26 червня. Втім їм, можливо, доведеться почекати ще кілька днів.

Причина в тому, що їхній літак був пошкоджений. У літака виникла проблема зі злітно-посадочною смугою, коли він вирулював на злітно-посадочну смугу для зльоту,