Бельгийская королевская семья застряла в Чили из-за повреждения самолета

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 16:01 • 37752 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 62384 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 37058 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 62322 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 126146 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 153966 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 85416 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 213699 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57781 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69835 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.4м/с
57%
747мм
Популярные новости
По всей Украине воздушная тревога, в Запорожье уже прогремели взрывы28 июня, 23:31 • 15644 просмотра
Россияне атаковали эвакуационный автобус в Днепропетровской области дроном-бомбардировщиком29 июня, 00:05 • 6454 просмотра
Массированная атака на Украину: вражеские ракеты и БПЛА поразили предприятия29 июня, 00:48 • 19834 просмотра
Вражеская атака на Львовскую область: под ударом оказалась критическая инфраструктура03:34 • 14008 просмотра
В Деснянском районе Киева расцвело лавандовое поле04:41 • 10790 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 37740 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 153958 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 152755 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 213692 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 147705 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Польша
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 62366 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 25772 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 35938 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 41468 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 152755 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
Су-34

Бельгийская королевская семья застряла в Чили из-за повреждения самолета

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Бельгийский король Филипп и королева Матильда вынуждены были задержаться в Чили из-за повреждения самолета: во время выруливания на взлетно-посадочную полосу оторвался фаркоп, повредив шину шасси. Это был первый визит бельгийских монархов в Чили за 65 лет.

Бельгийская королевская семья застряла в Чили из-за повреждения самолета

Бельгийские монархи с большой свитой "пострадали" во время визита в Чили. Они вынуждены были задержаться в стране из-за неисправностей на взлетной полосе и проблем руления на взлетно-посадочной полосе.

Передает УНН со ссылкой на HLN, NU.nl и RTL.

Детали

Бельгийский король Филипп и королева Матильда совершили визит в Чили - это было первое посещение южноамериканской страны за 65 лет. Но этот визит имел технические проблемы с самого начала. В конце концов, бельгийские монархи с большим почетом, вместе с министрами, бизнесменами, учеными и представителями бельгийских СМИ не смогли вернуться раньше из-за проблем с самолетом.

Они должны были покинуть страну в 17:00 (по местному времени) в четверг, 26 июня. Впрочем им, возможно, придется подождать еще несколько дней.

Причина в том, что их самолет был поврежден. У самолета возникла проблема со взлетно-посадочной полосой, когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу для взлета,

"Похоже, что штанга, которая буксировала самолет, вышла из строя, и шина на шасси самолета была повреждена", - пояснило бельгийское СМИ RTL.

В субботу утром по местному времени самолет наконец смог вернуться в Бельгию, сообщает Het Laatste Nieuws.

Напомним

81-летняя королева Швеции Сильвия перенесла операцию Hallux Valgus. Из-за этого отменены все ее встречи на ближайшие недели, она будет отдыхать до Пасхи.

Букингемский дворец подтвердил приглашение Дональда Трампа посетить Великобританию с государственным визитом в конце года. Трамп принял предложение Карла III, и станет первым лидером, дважды принятым британским монархом.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Чили
Дональд Трамп
Карл III
Бельгия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9