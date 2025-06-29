Бельгийская королевская семья застряла в Чили из-за повреждения самолета

Бельгийские монархи с большой свитой "пострадали" во время визита в Чили. Они вынуждены были задержаться в стране из-за неисправностей на взлетной полосе и проблем руления на взлетно-посадочной полосе.

Передает УНН со ссылкой на HLN, NU.nl и RTL.

Детали

Бельгийский король Филипп и королева Матильда совершили визит в Чили - это было первое посещение южноамериканской страны за 65 лет. Но этот визит имел технические проблемы с самого начала. В конце концов, бельгийские монархи с большим почетом, вместе с министрами, бизнесменами, учеными и представителями бельгийских СМИ не смогли вернуться раньше из-за проблем с самолетом.

Они должны были покинуть страну в 17:00 (по местному времени) в четверг, 26 июня. Впрочем им, возможно, придется подождать еще несколько дней.

Причина в том, что их самолет был поврежден. У самолета возникла проблема со взлетно-посадочной полосой, когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу для взлета,

"Похоже, что штанга, которая буксировала самолет, вышла из строя, и шина на шасси самолета была повреждена", - пояснило бельгийское СМИ RTL.

В субботу утром по местному времени самолет наконец смог вернуться в Бельгию, сообщает Het Laatste Nieuws.

Напомним

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