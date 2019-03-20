Байден конфіденційно заявив про намір балотуватися в президенти США

КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден у вівторок заявив на зустрічі з прихильниками про намір вступити в боротьбу за вищий адміністративний пост країни. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, обізнане про цю зустріч, передає УНН.