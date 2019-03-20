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Байден конфіденційно заявив про намір балотуватися в президенти США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден у вівторок заявив на зустрічі з прихильниками про намір вступити в боротьбу за вищий адміністративний пост країни. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, обізнане про цю зустріч, передає УНН.

Байден конфіденційно заявив про намір балотуватися в президенти США

За даними цього джерела, Байден виступав перед вузьким колом своїх прихильників. Колишній віце-президент попросив надати йому допомогу в зборі добровільних пожертв на передвиборчу кампанію. Як уточнив Байден, йому необхідно в стислі терміни набрати кілька мільйонів доларів на ці цілі. Він визнав, що не в силах поки зробити це шляхом проведення агітаційної компанії в інтернеті.

Газета звернулася до представників Байдена з проханням прокоментувати ці відомості. Однак відповіддю на запит стала відмова.

Раніше в ЗМІ неодноразово з’являлися публікації з посиланням на джерела, в яких говорилося, що Байден схиляється до участі у виборах. Згідно ряду опитувань, колишній віце-президент США входить в число політиків, що користуються найбільшою підтримкою членів Демократичної партії серед можливих претендентів на участь в гонці 2020 року.

Як повідомляв УНН, про намір балотуватися на вищий адміністративний пост США оголосив уже ряд демократів. У їх числі екс-конгресмен від штату Техас Бето О’Рурк, член Палати представників Тулса Габбард (від штату Гаваї), сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від штату Нью-Джерсі Корі Букер, сенатор від штату Нью-Йорк Кірстен Джіллібранд, сенатор від Міннесоти Емі Клобушар, мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Баттігіг, а також колишній мер міста Сан-Антоніо (штат Техас) Джуліан Кастро, який займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Барака Обами.

59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.

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