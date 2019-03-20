Байден конфиденциально заявил о намерении баллотироваться в президенты США

По данным этого источника, Байден выступал перед узким кругом своих сторонников. Бывший вице-президент попросил оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Как уточнил Байден, ему необходимо в сжатые сроки набрать несколько миллионов долларов на эти цели. Он признал, что не в силах пока сделать это путем проведения агитационной компании в интернете.

Газета обратилась к представителям Байдена с просьбой прокомментировать эти сведения. Однако ответом на запрос стал отказ.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на источники, в которых говорилось, что Байден склоняется к участию в выборах. Согласно ряду опросов, бывший вице-президент США входит в число политиков, пользующихся наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в гонке 2020 года.

Как сообщал УНН, о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, член Палаты представителей Тулса Хаббард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Пятьдесят девятые выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.