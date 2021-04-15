Байден і Меркель закликали Росію припинити нарощення військ поблизу України

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Два лідери домовились просити Росію "скоротити нещодавнє посилення військ" на східному кордоні України, щоб дозволити "деескалацію" ситуації, заявив прессекретар Ангели Меркель.

Білий дім також заявив у своїй заяві, що "лідери висловили занепокоєння нарощуванням російських військ на кордонах України та в окупованому Криму та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Вранці міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в "провокації" в українському досьє і вказала, що за цим досьє стежать "з занепокоєнням".

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців. В ОБСЄ дали Росії рекомендації щодо деескалації ситуації в Україні та біля її кордонів. Таран на засіданні Європаламенту заявив, що чисельність російських військ уздовж українських кордонів може сягнути 110 тис. осіб.