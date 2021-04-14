В ОБСЄ дали Росії рекомендації щодо деескалації ситуації в Україні та біля її кордонів

Деталі

Відповідно до документа, Європейський Союз та його держави-члени рекомендують в повній мірі використовувати всі відповідні положення Віденського документа та інших заходів зміцнення довіри і безпеки, зокрема:

• Російській Федерації вжити заходів щодо деескалації ситуації і почати конструктивний діалог і конструктивні консультації;

• Російській Федерації забезпечити, відповідно до її зобов’язань за Віденським документом, повну прозорість своєї військової діяльності, зокрема з фундаментальних питань, що стосуються чисельності і структури постійно дислокованих військ у відповідних районах і додаткових перекинутих військ, що беруть участь в бойовій підготовці, і тривалості їхньої дислокації;

• Російській Федерації добровільно забезпечити відвідування, щоб розвіяти побоювання з приводу її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року.

• продовжити обговорення цього конкретного питання на ПР-ФБС;

• щоб держави-учасники продовжували регулярно інформувати ФБС, зокрема про військову діяльність в прикордонних районах.

США в свою чергу також опублікували заяву, підкресливши зокрема, що відмова Росії надати достатню інформацію про незвичайні військові переміщення поблизу кордону з Україною і в окупованому Росією Криму несумісний з буквою і духом Віденського документа, який був прийнятий 57 державами-учасницями ОБСЄ, включаючи саму Росію.



“Україна не дарма стурбована цією діяльністю. І в 2008, і в 2014 році Росія сконцентрувала свої сили аналогічним чином, перш ніж почати військові операції проти Грузії, а потім і України”, — зазначили американські дипломати.

Згідно з наявною у США інформації, отриманої з доступних джерел, зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

“Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців до Криму або ближче до українського кордону. До цього числа входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО... У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони”, — повідомили дипломати.

Також США при ОБСЄ заявили, що Україна не зробила жодного кроку, який можна було б розглядати як провокацію такої реакції.

“У Віденському документі і заходи щодо стабілізації локального припинення вогню (DOC.FSC/2/96) викладається ряд потенційних заходів, які можуть лягти в основу рекомендацій щодо стабілізації нинішньої ситуації. Серед таких заходів ми рекомендуємо Росії провести брифінг з докладним описом дій, що викликають заклопотаність, відповідно до параметрів українського запиту F10; і щоб Росія добровільно запропонувала відвідування, щоб розвіяти побоювання з приводу її військової діяльності, як це рекомендується в пункті 18 Віденського документу 2011 року”, — заявили в американській місії.

Що було раніше

На цьому тижні Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради і безпекового форуму співробітництва ОБСЄ.



Нагадаємо

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити у Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в місії США при організації, цей запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.



Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ.



Франція і Німеччина виступили із заявою, в якому написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”.



У Міністерстві закордонних справ України відреагували на відмову Російської Федерації виконувати положення Віденського документа і від участі в засіданні ОБСЄ, вказавши, зокрема, що відмова Москви виконувати положення Віденського документа є “черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України”.



Це відбувається на фоні ескалації ситуації на Донбасі. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня уздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим було 28 батальйонних тактичних.