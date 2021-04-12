Україна ініціювала засідання Постійної ради ОБСЄ: очікують, що Росія відмовиться від зустрічі

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Причина для скликання засідання — “розгляд питання суттєвого збільшення військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях”. Місія США при ОБСЄ повідомила, що “впродовж 48 годин Росія матиме ще одну можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, щодо якого зробила запит Україна”.

Як уточнює редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк, таке засідання відбудеться у середу, 14 квітня. За його даними, Росія участі в ньому не братиме.

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“Постійна рада ОБСЄ обговорить посилену військову присутність Росії біля кордонів України в середу вранці. Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що держави мають сумлінно співпрацювати з таких питань”, — повідомив Рікард Юзвяк.

Російська сторона публічно наразі не реагувала щодо цього засідання.

Нагадаємо

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити в Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в місії США при організації, цей запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, у якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на відмову Російської Федерації виконувати положення Віденського документа та від участі у засіданні ОБСЄ, вказавши, зокрема, що відмова Москви виконувати положення Віденського документа є “черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України”.

Це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.