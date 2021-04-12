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Украина инициировала заседание Постоянного совета ОБСЕ: ожидают, что Россия откажется от встречи

Украина инициировала заседание Постоянного совета ОБСЕ: ожидают, что Россия откажется от встречи

Киев  •  УНН

 • 16977 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и форума безопасности сотрудничества ОБСЕ. Ожидается, что Россия откажется от участия в заседании. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Детали

Причина для созыва заседания — “рассмотрение вопроса существенного увеличения военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях”. Миссия США при ОБСЕ сообщила, что “в течение 48 часов Россия будет еще одну возможность объяснить свои действия на специальном заседании Форума безопасности сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ, по которому сделала запрос Украина”.

Как уточняет редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк, такое заседание состоится в среду, 14 апреля. По его данным, Россия участия в нем не будет.

Цитата

“Постоянный совет ОБСЕ обсудит усиленную военное присутствие России у границ Украины в среду утром. Россия не будет участвовать во встрече, противоречит Венском документа, который утверждает, что государства должны добросовестно сотрудничать по таким вопросам ”, - сообщил Рикард Юзвяк.

Российская сторона публично пока не реагировала на это заседание.

Напомним

По запросу Украины, страны ОБСЕ встретились 10 апреля, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в миссии США при организации, этот запрос информации был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.

Российская Федерация отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и “сожалеют о такой позиции РФ”.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на отказ Российской Федерации выполнять положения Венского документа и от участия в заседании ОБСЕ, указав, в частности, что отказ Москвы выполнять положения Венского документа является “очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины”.

Это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал , что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.

Украинские Национальные Новости

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