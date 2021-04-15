Байден и Меркель призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились по телефону в среду призвать Россию сократить войска на украинской границе по мере обострения ситуации на местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Presse.
Детали
Два лидера договорились просить Россию “сократить недавнее усиление войск” на восточной границе Украины, чтобы позволить “деэскалацию” ситуации, заявил прессекретар Ангелы Меркель.
Белый дом также заявил в своем заявлении, что “лидеры выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Утром министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в “провокации” в украинском досье и указала, что по этому досье следят “с беспокойством”.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. В ОБСЕ дали России рекомендации по деэскалации ситуации в Украине и у ее границ. Таран на заседании Европарламента заявил, что численность российских войск вдоль украинских границ может достичь 110 тыс. Человек.