"Батьківщина" обрала свого кандидата до нового складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" обрала кандидата на посаду члена Центральної виборчої комісії юриста Вікторію Глущенко. Про це повідомив заступник голови фракції ВО "Батьківщина", народний депутат України Сергій Соболєв у коментарі кореспонденту УНН.
“Ми обрали кандидата до ЦВК — це Вікторія Глущенко, юрист”, — сказав Соболєв.
Нагадаємо, “Голос” висунув свого кандидата до нового складу ЦВК.
Раніше голова ВР Дмитро Разумков відзначав, що фракції вже подають свої пропозиції щодо кандидатів до ЦВК. Також Разумков заявив, що новий склад ЦВК планується розглянути у ВР на цьому тижні.
Нагадаємо, фракція “Слуга народу” вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК.