"Батькивщина" выбрала своего кандидата в новый состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" выбрала кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии юриста Викторию Глущенко. Об этом сообщил заместитель главы фракции ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Сергей Соболев в комментарии корреспонденту УНН.
"Мы выбрали кандидата в ЦИК - это Виктория Глущенко, юрист", - сказал Соболев.
Напомним, "Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК.
Ранее глава ВР Дмитрий Разумков отмечал, что фракции уже подают свои предложения относительно кандидатов в ЦИК. Также Разумков заявил, что новый состав ЦИК планируется рассмотреть в ВР на этой неделе.
Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.