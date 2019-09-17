"Батькивщина" выбрала своего кандидата в новый состав ЦИК

"Мы выбрали кандидата в ЦИК - это Виктория Глущенко, юрист", - сказал Соболев.

Напомним, "Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК.

Ранее глава ВР Дмитрий Разумков отмечал, что фракции уже подают свои предложения относительно кандидатов в ЦИК. Также Разумков заявил, что новый состав ЦИК планируется рассмотреть в ВР на этой неделе.

Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.