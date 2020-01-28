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Баскетболіста Брайанта включать в Залу слави баскетболу

Київ • УНН

 • 12185 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант буде введений в Зал слави баскетболу Нейсміта в 2020 році. Дану інформацію опублікував в Twitter журналіст, аналітик НБА Шемс Чаранія, передає УНН.

Баскетболіста Брайанта включать в Залу слави баскетболу

Зазначено, що Кобі буде включений першим. Крім того, очікується, що дана церемонія може стати найбільш епічною, адже разом з Брайантом мають включити в Зал слави Тіма Данкана і Кевіна Гарнетта.

У неділю приватний вертоліт з Брайантом на борту розбився недалеко від Лос-Анджелеса, ніхто не вижив. Крім дочки Брайанта, на борту, за інформацією порталу ТMZ, знаходилися ще шість пасажирів і пілот. Вони прямували на баскетбольну тренування в академію Брайанта.

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Брайант п’ять разів ставав чемпіоном НБА в складі “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках — найціннішим гравцем фіналу НБА, в складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012).

Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очка), 18 разів брав участь в Матчах зірок НБА. У 2018 році він отримав премію “Оскар” за кращий анімаційний короткометражний фільм “Дорогий баскетбол”.

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