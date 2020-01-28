Баскетболиста Брайанта включат в Зал славы баскетбола
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Бывший баскетболист “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант будет введен в Зал славы баскетбола Нейсмита в 2020 году. Данную информацию опубликовал в Twitter журналист, аналитик НБА Шемси Чарания, передает УНН.
Отмечено, что Коби будет включен первым. Кроме того, ожидается, что данная церемония может стать самой эпической, ведь вместе с Брайантом должны включить в Зал славы Тима Данкана и Кевина Гарнетта.
В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Кроме дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировки в академию Брайанта.
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Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).
Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очков), 18 раз участвовал в Матче звезд НБА. В 2018 году он получил премию “Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм “Дорогой баскетбол”.
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