Баскетбол: українка виявилася найкращим скорером матчу чемпіонату Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Баскетболістка збірної України Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою в матчі 14 туру чемпіонату Швейцарії проти “Фрібурга” (72:80), інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
За 36:33 хв українка набрала 22 очка, 5 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення. Втім потужна гра українки не врятувала “Ньон” від першої в сезоні поразки.
Матчі в чемпіонаті Швейцарії поновилися після двотижневої карантинної перерви. Поразка відкинула “Ньон” на другу сходинку турнірної таблиці — 10 перемог у одинадцяти поєдинках.
Зазначено, що Міріам Уро-Ніле залишається лідеркою результативності чемпіонату за загальним показником — 231 очко. Українка також очолює рейтинг за середньою результативністю — 21 очко за матч.
Контекст
Інша українка стала найрезультативнішим гравцем матчу чемпіонату Туреччини.