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Бармени назвали універсальний новорічний алкоголь

Київ • УНН

 • 14726 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Новий рік настане менше, ніж через чотири дні. Спеціально для тих, хто загубився серед розмаїття алкогольних напоїв і не знає, що поставити на стіл, щоб догодити всім гостям відразу, УНН дізнався у барменів, який алкоголь по праву можна вважати "універсальним солдатом" Нового року.

Бармени назвали універсальний новорічний алкоголь

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Так, київський бартендер Костянтин Бойко вважає, що горілка, виготовлена на основі чистих нейтральних зернових спиртів, може вважатися універсальним міцним алкогольним напоєм для будь-якого святкового столу.

"Горілка - вона ні в чому не витримується, лише чисті нейтральні зернові спирти. Вона дійсно універсальний напій. Її можна пити в "сирому" вигляді, а можна погратися, настояти і зробити смачну настоянку або коктейль, або додати цукру і перетворити в якусь лікерну настоянку", - розповів Бойко.

Також горілку можна вважати ідеальним компонентом різноманітних коктейлів, саме тому на неї завжди великий попит в коктейльній індустрії, вважає бартендер Станіслав Коваленко.

"На горілку завжди буде попит у коктейльній індустрії. Це напій, який не має яскравого смаку, але дає міцність, тому дуже легко з ним грати в плані смакової палітри. Міцність буде присутня, але коктейль буде грати абсолютно різними фарбами", - підкреслив Коваленко.

Додамо, що експерти алкогольного ринку поряд з шампанським одним з культових новорічних напоїв в Україні називають саме горілку. Так, фахівці одного з топ-5 українських виробників якісного алкоголю PRIME вважають, що горілка - це алкоголь, який з легкістю може перейняти будь-яку атмосферу і формат свята.

"Горілка - це ідеальний чистий аркуш, на якому легко відобразити характер або настрій будь-якого формату вечірки", - підкреслили там.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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