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Бармены назвали универсальный новогодний алкоголь

Киев • УНН

 • 14726 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Новый год наступит меньше, чем через четыре дня. Специально для тех, кто потерялся среди разнообразия алкогольных напитков и не знает, что поставить на стол, чтобы угодить всем гостям в одночасье, УНН узнал у барменов, какой алкоголь по праву можно считать "универсальным солдатом" Нового года.

Бармены назвали универсальный новогодний алкоголь

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Так, киевский бартендер Константин Бойко считает, что водка, изготовленная на основе чистых нейтральных зерновых спиртов, может считаться универсальным крепким алкогольным напитком для любого праздничного стола.

“Водка — она ни в чем не выдерживается, лишь чистые нейтральные зерновые спирты. Она действительно универсальный напиток. Её можно пить в "сыром“ виде, а можно поиграться, настоять и сделать вкусную настойку или коктейль, или добавить сахара и превратить в какую-то ликерную настойку”, — рассказал Бойко.

Также водку можно считать идеальным компонентом разнообразных коктейлей, именно поэтому на нее всегда большой спрос в коктейльной индустрии, считает бартендер Станислав Коваленко.

“На водку всегда будет спрос в коктейльной индустрии. Это напиток, который не имеет яркого вкуса, но дает крепость, поэтому очень легко с ним играть в плане вкусовой палитры. Крепость будет присутствовать, но коктейль будет играть совершенно разными красками”, — подчеркнул Коваленко.

Добавим, что эксперты алкогольного рынка наряду с шампанским одним из культовых новогодних напитков в Украине называют именно водку. Так, специалисты одного из топ-5 украинских производителей качественного алкоголя PRIME считают, что водка — это алкоголь, который с легкостью может перенять любую атмосферу и формат праздника.

“Водка — это идеальный чистый лист, на котором легко отразить характер или настроение любого формата вечеринки”, — подчеркнули там.

Напомним, ранее УНН писал, что к ТОП-5 отечественных производителей качественной водки принадлежат следующие компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др. Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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