Азербайджан виділив $1 млн на гуманітарну допомогу Україні
Київ • УНН
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення $1 млн для закупівлі електрообладнання для України. Кошти будуть спрямовані на придбання та доставку обладнання азербайджанського виробництва.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення одного мільйона доларів на підтримку України. Ці кошти будуть використані для закупівлі та відправлення електроустаткування, виробленого в Азербайджані. Про це інформує Азербайджанське Державне Інформаційне Агентство "АЗЕРТАДЖ", передає УНН.
Деталі
В середу, 05 лютого, Президент Ільхам Алієв підписав розпорядження "Про надання коштів Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки з метою надання гуманітарної допомоги Україні".
Документ передбачає виділення з державного бюджету одного мільйона доларів на фінансування операцій з електрообладнанням.
Для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні з передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти у манатному еквіваленті 1.0 (одного) мільйона доларів США
Зазначається, що ця допомога надається у зв'язку зі ситуацією, що склалася в Україні.
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