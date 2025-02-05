Азербайджан виділив $1 млн на гуманітарну допомогу Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення одного мільйона доларів на підтримку України. Ці кошти будуть використані для закупівлі та відправлення електроустаткування, виробленого в Азербайджані. Про це інформує Азербайджанське Державне Інформаційне Агентство "АЗЕРТАДЖ", передає УНН.

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В середу, 05 лютого, Президент Ільхам Алієв підписав розпорядження "Про надання коштів Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки з метою надання гуманітарної допомоги Україні".

Документ передбачає виділення з державного бюджету одного мільйона доларів на фінансування операцій з електрообладнанням.

Для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні з передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти у манатному еквіваленті 1.0 (одного) мільйона доларів США - йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що ця допомога надається у зв'язку зі ситуацією, що склалася в Україні.

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