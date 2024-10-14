Азербайджан розглядає можливість реалізації на Київщині низки проєктів з відбудови - Кравченко
Київ • УНН
Голова Київської ОВА Кравченко зустрівся з послом Азербайджану для обговорення відбудови регіону. Азербайджан розглядає нові проєкти та можливість модернізації дитячої лікарні в Боярці.
Азербайджан продовжить надавати підтримку Київщині у гуманітарних проєктах з відбудови. Реалізацію проєктів з відновлення сьогодні обговорив голова ОВА Русан Кравченко з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.
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Як розповів Кравченко, на сьогодні на Київщині внаслідок повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано понад 30 тис.об'єктів. Наразі ми вже відновили понад 19 тис., пріоритет – житло. Водночас активно працюємо над залученням інвесторів до відбудови інших важливих об'єктів.
Усім міжнародним партнерам завжди пропоную самостійно обирати об'єкти для відбудови та повністю контролювати весь процес – від проєктування до введення в експлуатацію. Такий підхід збільшує довіру до нас. Бо головне – це мати відновлені будинки, школи, лікарні, садочки
Голова ОВА подякував владі Азербайджану та народові цієї країни за підтримку та вже реалізовані проєкти. Йдеться про допомогу у реконструкції школи та ремонті поліклініки в Ірпені, придбання ноутбуків для ліцею "Лінгвіст" ім. академіка Заріфи Алієвої.
Наразі, за словами посла, Азербайджан розглядає можливість реалізації на Київщині ще низки проєктів з відбудови.
Як вказав Кравченко, обговорили також безпекову та енергетичну ситуації в регіоні, потреби Київщини у збільшенні систем ППО, когенераційних установках тощо.
Ще одне важливе питання – залучення до модернізації обласної дитячої лікарні в Боярці та забезпечення її сучасним медичним обладнанням. На сьогодні це лікарня, яка надає послуги не лише дітям нашого регіону, а і інших і наше завдання зробити її ще більш сучасним медичним закладом
Приділили увагу також питанню розширенню міжрегіонального співробітництва. Кравченко запропонував послу започаткувати партнерство Київської області з регіонами Азербайджану із подальшим підписанням меморандуму.
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