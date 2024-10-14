Азербайджан розглядає можливість реалізації на Київщині низки проєктів з відбудови - Кравченко

Азербайджан продовжить надавати підтримку Київщині у гуманітарних проєктах з відбудови. Реалізацію проєктів з відновлення сьогодні обговорив голова ОВА Русан Кравченко з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.

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Як розповів Кравченко, на сьогодні на Київщині внаслідок повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано понад 30 тис.об'єктів. Наразі ми вже відновили понад 19 тис., пріоритет – житло. Водночас активно працюємо над залученням інвесторів до відбудови інших важливих об'єктів.

Усім міжнародним партнерам завжди пропоную самостійно обирати об'єкти для відбудови та повністю контролювати весь процес – від проєктування до введення в експлуатацію. Такий підхід збільшує довіру до нас. Бо головне – це мати відновлені будинки, школи, лікарні, садочки

Голова ОВА подякував владі Азербайджану та народові цієї країни за підтримку та вже реалізовані проєкти. Йдеться про допомогу у реконструкції школи та ремонті поліклініки в Ірпені, придбання ноутбуків для ліцею "Лінгвіст" ім. академіка Заріфи Алієвої.

Наразі, за словами посла, Азербайджан розглядає можливість реалізації на Київщині ще низки проєктів з відбудови.

Як вказав Кравченко, обговорили також безпекову та енергетичну ситуації в регіоні, потреби Київщини у збільшенні систем ППО, когенераційних установках тощо.

Ще одне важливе питання – залучення до модернізації обласної дитячої лікарні в Боярці та забезпечення її сучасним медичним обладнанням. На сьогодні це лікарня, яка надає послуги не лише дітям нашого регіону, а і інших і наше завдання зробити її ще більш сучасним медичним закладом