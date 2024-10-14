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Актуальное
Азербайджан рассматривает возможность реализации на Киевщине ряда проектов по восстановлению - Кравченко

Азербайджан рассматривает возможность реализации на Киевщине ряда проектов по восстановлению - Кравченко

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 14:07  •  4474 просмотра

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Председатель Киевской ОГА Кравченко встретился с послом Азербайджана для обсуждения восстановления региона. Азербайджан рассматривает новые проекты и возможность модернизации детской больницы в Боярке.

Азербайджан продолжит оказывать поддержку Киевщине в гуманитарных проектах по восстановлению. Реализацию проектов по восстановлению сегодня обсудил председатель ОВА Русан Кравченко с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Гурбан оглу Мардалиевым. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.  

Детали

Как рассказал Кравченко, на сегодня на Киевщине в результате полномасштабного вторжения повреждено и разрушено более 30 тыс. объектов. Сейчас мы уже восстановили более 19 тыс., приоритет - жилье. В то же время активно работаем над привлечением инвесторов к восстановлению других важных объектов.

Всем международным партнерам всегда предлагаю самостоятельно выбирать объекты для восстановления и полностью контролировать весь процесс - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Такой подход увеличивает доверие к нам. Потому что главное - это иметь восстановленные дома, школы, больницы, садики

- указал Кравченко. 

Председатель ОВА поблагодарил власти Азербайджана и народ этой страны за поддержку и уже реализованные проекты. Речь идет о помощи в реконструкции школы и ремонте поликлиники в Ирпене, приобретении ноутбуков для лицея "Лингвист" им. академика Зарифы Алиевой.

Сейчас, по словам посла, Азербайджан рассматривает возможность реализации на Киевщине еще ряда проектов по восстановлению.

Как указал Кравченко, обсудили также ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию в регионе, потребности Киевщины в увеличении систем ПВО, когенерационных установках и тому подобное.

Еще один важный вопрос - привлечение к модернизации областной детской больницы в Боярке и обеспечение ее современным медицинским оборудованием. На сегодня это больница, которая предоставляет услуги не только детям нашего региона, а и других и наша задача сделать ее еще более современным медицинским учреждением

- рассказал председатель ОВА. 

Уделили внимание также вопросу расширения межрегионального сотрудничества. Кравченко предложил послу начать партнерство Киевской области с регионами Азербайджана с последующим подписанием меморандума.

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики14 октября 2024, 12:52 • 55173 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевская область
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