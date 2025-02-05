Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении одного миллиона долларов на поддержку Украины. Эти средства будут использованы для закупки и отправки электрооборудования, произведенного в Азербайджане. Об этом информирует Азербайджанское Государственное Информационное Агентство "АЗЕРТАДЖ", передает УНН.

Детали

В среду, 05 февраля, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении средств Министерству энергетики Азербайджанской Республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине".

Документ предусматривает выделение из государственного бюджета одного миллиона долларов на финансирование операций с электрооборудованием.

Для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 1.0 (одного) миллиона долларов США - говорится в распоряжении.

Отмечается, что эта помощь предоставляется в связи со сложившейся ситуацией в Украине.

Напомним

Азербайджан продолжит оказывать поддержку Киевщине в гуманитарных проектах по восстановлению.

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