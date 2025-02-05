Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Киев • УНН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении $1 млн для закупки электрооборудования для Украины. Средства будут направлены на приобретение и доставку оборудования азербайджанского производства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении одного миллиона долларов на поддержку Украины. Эти средства будут использованы для закупки и отправки электрооборудования, произведенного в Азербайджане. Об этом информирует Азербайджанское Государственное Информационное Агентство "АЗЕРТАДЖ", передает УНН.
Детали
В среду, 05 февраля, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении средств Министерству энергетики Азербайджанской Республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине".
Документ предусматривает выделение из государственного бюджета одного миллиона долларов на финансирование операций с электрооборудованием.
Для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 1.0 (одного) миллиона долларов США
Отмечается, что эта помощь предоставляется в связи со сложившейся ситуацией в Украине.
Напомним
Азербайджан продолжит оказывать поддержку Киевщине в гуманитарных проектах по восстановлению.
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