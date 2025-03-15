Австралія готова розглянути можливість відправлення миротворців в Україну у разі припинення вогню

Австралія розглядає можливість відправлення миротворців в Україну. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна готова обговорити відправлення миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню, наголосивши на відкритості Австралії до участі в міжнародних ініціативах щодо підтримки стабільності та миру.

Ініціатива створення миротворчої місії належить Британії та Франції, які належать до "коаліції охочих" для забезпечення сталого миру в регіоні.

Обговорення цього питання відбулося після зустрічі лідерів низки держав, скликаної британським прем'єром Кіром Стармером.

Нагадаємо

Нещодавно Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.

Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам