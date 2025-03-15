Австралия готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня
Киев • УНН
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня.
Австралия рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня, подчеркнув открытость Австралии к участию в международных инициативах по поддержке стабильности и мира.
Инициатива создания миротворческой миссии принадлежит Британии и Франции, которые принадлежат к "коалиции желающих" для обеспечения устойчивого мира в регионе.
Обсуждение этого вопроса состоялось после встречи лидеров ряда государств, созванной британским премьером Киром Стармером.
Напомним
Недавно Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.
Австралия заявляет, что поддержка Украины отвечает ее национальным интересам15.03.25, 16:45 • 18327 просмотров