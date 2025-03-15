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Австралия готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня

Киев • УНН

 • 17840 просмотра

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня.

Австралия готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня

Австралия рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня, подчеркнув открытость Австралии к участию в международных инициативах по поддержке стабильности и мира. 

Инициатива создания миротворческой миссии принадлежит Британии и Франции, которые принадлежат к "коалиции желающих" для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Обсуждение этого вопроса состоялось после встречи лидеров ряда государств, созванной британским премьером Киром Стармером.

Напомним

Недавно Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.

Австралия заявляет, что поддержка Украины отвечает ее национальным интересам15.03.25, 16:45 • 18327 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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