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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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Авіасполучення рф паралізовано: тисячі рейсів скасовано

Київ • УНН

 • 408 перегляди

В аеропортах москви, санкт-петербурга та нижнього новгорода введено обмеження, що торкнулися понад двох тисяч авіарейсів. Транспортний колапс розпочався в ніч на 5 липня через атаки дронів.

Авіасполучення рф паралізовано: тисячі рейсів скасовано

В аеропортах великих міст рф, таких як москва, санкт-петербург і нижній новгород, введено обмеження. Виходячи з повідомлень росавіації, проблеми у зв'язку з безпекою торкнулися понад двох тисяч авіарейсів

Передає УНН із посиланням на DW та росЗМІ.

Деталі

У рф касовано або відкладено щонайменше тисячі авіарейсів. Великі аеропорт "шереметьєво" (москва), "пулково" (санкт-петербург), "чкалова" (стригіно- н.новгород) у тенетах обмежень "у зв'язку з безпекою". Не обслуговувались рейси аеропорти іваново, калуги, пскова, тамбова і ярославля.

Станом на понеділок, 7 липня, транспортний колапс в аеропортах росії, що почався в ніч на 5 липня через атаки дронів, вже торкнувся понад двох тисяч авіарейсів. Судячи з відеозаписів очевидців, у таких аеропортах як московський шереметьєво, залишається багато пасажирів, які очікують на виліт.

Нагадаємо

Через загрозу атаки дронів російські аеропорти, включаючи пулково, внуково, домодєдово та шереметьєво, призупинили роботу. Десятки рейсів затримано, а в деяких містах введено режим "Килим".

СБУ використала БПЛА власної розробки для ураження чотирьох аеродромів рф, де базувалася стратегічна авіація. Загальні втрати ворога склали 41 одиницю техніки на понад 7 млрд доларів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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