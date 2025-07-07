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Авиасообщение РФ парализовано: тысячи рейсов отменены

Киев • УНН

 • 357 просмотра

В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода введены ограничения, затронувшие более двух тысяч авиарейсов. Транспортный коллапс начался в ночь на 5 июля из-за атак дронов.

Авиасообщение РФ парализовано: тысячи рейсов отменены

В аэропортах крупных городов РФ, таких как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, введены ограничения. Исходя из сообщений Росавиации, проблемы в связи с безопасностью затронули более двух тысяч авиарейсов

Передает УНН со ссылкой на DW и росСМИ.

Детали

В РФ отменены или отложены по меньшей мере тысячи авиарейсов. Крупные аэропорты "Шереметьево" (Москва), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Чкалова" (Стригино - Н. Новгород) в сетях ограничений "в связи с безопасностью". Не обслуживались рейсы аэропорты Иваново, Калуги, Пскова, Тамбова и Ярославля.

По состоянию на понедельник, 7 июля, транспортный коллапс в аэропортах России, начавшийся в ночь на 5 июля из-за атак дронов, уже затронул более двух тысяч авиарейсов. Судя по видеозаписям очевидцев, в таких аэропортах как московский Шереметьево, остается много пассажиров, ожидающих вылета.

Напомним

Из-за угрозы атаки дронов российские аэропорты, включая Пулково, Внуково, Домодедово и Шереметьево, приостановили работу. Десятки рейсов задержаны, а в некоторых городах введен режим "Ковер".

СБУ использовала БПЛА собственной разработки для поражения четырех аэродромов РФ, где базировалась стратегическая авиация. Общие потери врага составили 41 единицу техники на более чем 7 млрд долларов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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