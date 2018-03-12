Авіакатастрофа в аеропорту Катманду забрала життя 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Жахлива авіакатастрофа сталася в аеропорту Катманду, залишивши після себе близько 50 людських жертв, передає УНН з посиланням на видання The Sun.
Вранці у понеділок пасажирський літак зазнав аварії на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту Катманду у Непалі, в результаті якої загинуло щонайменше 50 осіб, пише видання.
Ще близько 17 людей з пораненнями було доставлено до лікарень.
Працівники аеропорту підтвердили, що аварії зазнав бангладешський пасажирський літак, який, як повідомляється, здійснював рейс з Дакки та "ставав нестабільним" під час приземлення в аеропорту.
На борту було 67 пасажирів разом із чотирма членами екіпажу, повідомили чиновники.
Нагадаємо, в авіакатастрофі Ан-26 у Сирії загинули генерал-майор і 26 російських офіцерів.