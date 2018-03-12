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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43846 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48472 просмотра

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Авиакатастрофа в аэропорту Катманду унесла жизни 50 человек

Авиакатастрофа в аэропорту Катманду унесла жизни 50 человек

Киев  •  УНН

 • 14931 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Ужасная авиакатастрофа произошла в аэропорту Катманду, оставив после себя около 50 человеческих жертв, передает УНН со ссылкой на издание The Sun.

Утром в понедельник пассажирский самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Катманду в Непале, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек, пишет издание.

Еще около 17 человек с ранениями были доставлены в больницы.

Работники аэропорта подтвердили, что аварию потерпел бангладешский пассажирский самолет, который, как сообщается, совершавший рейс из Дакки и который "становился нестабильным" во время приземления в аэропорту.

На борту было 67 пассажиров вместе с четырьмя членами экипажа, сообщили чиновники.

Напомним, в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 российских офицеров.

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