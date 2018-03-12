Авиакатастрофа в аэропорту Катманду унесла жизни 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Ужасная авиакатастрофа произошла в аэропорту Катманду, оставив после себя около 50 человеческих жертв, передает УНН со ссылкой на издание The Sun.
Утром в понедельник пассажирский самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Катманду в Непале, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек, пишет издание.
Еще около 17 человек с ранениями были доставлены в больницы.
Работники аэропорта подтвердили, что аварию потерпел бангладешский пассажирский самолет, который, как сообщается, совершавший рейс из Дакки и который "становился нестабильным" во время приземления в аэропорту.
На борту было 67 пассажиров вместе с четырьмя членами экипажа, сообщили чиновники.
Напомним, в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 российских офицеров.