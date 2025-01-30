Авіакатастрофа у Вашингтоні: Трамп почав брифінг із хвилини мовчання
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп розпочав брифінг із хвилини мовчання в пам'ять про жертв зіткнення літака і вертольота. У катастрофі American Eagle і Black Hawk загинули ймовірно 14 фігуристів.
Президент США Дональд Трамп розпочав брифінг щодо авіакатастрофи у Вашингтоні з хвилини мовчання в пам'ять про жертв та їхні сім'ї, передає УНН з посиланням на AP.
«Я хотів би попросити про хвилину мовчання в пам'ять про жертв та їхні сім'ї», - сказав Трамп, перш ніж схилити голову.
Наразі Трамп проводить брифінг для преси із залу для брифінгів Білого дому.
Додамо
Літак American Eagle із 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Серед загиблих, як вважається, 14 фігуристів.