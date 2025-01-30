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Авиакатастрофа в Вашингтоне: Трамп начал брифинг с минуты молчания

Авиакатастрофа в Вашингтоне: Трамп начал брифинг с минуты молчания

Киев  •  УНН

 • 6430 просмотра

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Президент США Дональд Трамп начал брифинг с минуты молчания в память о жертвах столкновения самолета и вертолета. В катастрофе American Eagle и Black Hawk погибли предположительно 14 фигуристов.

Президент США Дональд Трамп начал брифинг относительно авиакатастрофы в Вашингтоне с минуты молчания в память о жертвах и их семьях, передает УНН со ссылкой на AP.

"Я хотел бы попросить о минуте молчания в память о жертвах и их семьях", - сказал Трамп, прежде чем склонить голову.

В настоящее время Трамп проводит брифинг для прессы из зала для брифингов Белого дома.

Добавим

Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Среди погибших, как считается, 14 фигуристов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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