Авдіївка під обстрілами бойовиків - фоторепортаж

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Не встигли жителі Авдіївки оговтатися від нещодавніх нищівних обстрілів, як російсько-окупаційні війська знову підступно вдарили по житлових районах міста. Сім танкових снарядів улетіли в помешкання мирних жителів на початку тижня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Тутешні люди вже давно звикли до цілодобових завивань мін і кулеметних черг. Така постійна атмосфера притупляє в них відчуття небезпеки”, - йдеться в повідомленні.

Останніми днями для засклення вибитих унаслідок вибухів вікон було використано понад 300 кв. метрів скла.

“Останнього разу внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено три прольоти лінії електропередач. Як розповіли електромонтери, з усіх ліній ЛЕП, по яких надходила електроенергія в місто, на сьогодні залишилася тільки одна. Для відновлення решти ліній треба здійснювати щоденні роботи впродовж кількох місяців, але, на жаль, це неможливо. Під час перебоїв з електроенергією залишилася без електрики й Донецька фільтрувальна станція, проте воду встигли закачати в резервуари. Цього вистачає, щоб хоч якось забезпечити місто водою. Але до людей, які мешкають на верхніх поверхах, вода не доходить. Страждають через брак води й жителі старої Авдіївки, які компенсують його водою з криниць”, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Наразі у середніх школах Авдіївки відбувається навчання понад тисячі школярів, проходить підготовка випускників до складання ЗНО, в штатному режимі працює міська лікарня.

“Перебої з постачанням електроенергії компенсують електрогенератори. Хворим місцевим мешканцям допомагають й військові лікарі. За потреби здійснюють і хірургічні втручання. У критичних випадках налагоджено й евакуацію поранених та хворих у військовий госпіталь у місті Покровську”, - йдеться в повідомленні.

За словами українських військових, окупанти продовжують їх обстрілювати, використовуючи весь наявний арсенал зброї.

“Ми щодня відчуваємо на собі роботу їхньої артилерії та впевнено можемо сказати, що працюють професіонали, а місцевих вони використовують тільки в перших рядах як піхоту”, - розповідає боєць із позивним “Пожар”.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО, якщо снайперську зброю відносять до дозволеної відповідно до Мінських домовленостей, то танки — аж ніяк.

“Як розповідають бійці на передовій, танки виходять на наші позиції практично впритул на відстань від 500 до 800 м, вистрілюють боєкомплект і повертаються. Якщо російським посіпакам здається цього замало, то вони випускають кілька снарядів і по місту. Тоді російське й підконтрольне “ДНР” телебачення починає кричати про “черговий обстріл українськими військовими мирних жителів Авдіївки”. На превеликий жаль, українські канали тут не транслюються, і для багатьох авдіївців така брехня здається правдою”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики застосували важке озброєння по всіх напрямках на Донбасі.

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