Авдеевка под обстрелами боевиков - фоторепортаж

"Здешние люди уже давно привыкли к круглосуточным завываниям мин и пулеметным очередям. Такая постоянная атмосфера притупляет в них чувство опасности ", - говорится в сообщении.

В последние дни для остекления выбитых в результате взрывов окон было использовано более 300 кв. метров стекла.

"Последний раз вследствие враждебного обстрела были повреждены три пролета линии электропередач. Как рассказали электромонтеры, из всех линий ЛЭП, по которым поступала электроэнергия в город, на сегодня осталась только одна. Для восстановления остальных линий следует осуществлять ежедневные работы в течение нескольких месяцев, но, к сожалению, это невозможно. Во время перебоев с электроэнергией осталась без электричества и Донецкая фильтровальная станция, однако воду успели закачать в резервуары. Этого хватает, чтобы хоть как-то обеспечить город водой. Но к людям, которые живут на верхних этажах, вода не доходит. Страдают из-за нехватки воды и жители старой Авдеевки, которые компенсируют ее водой из колодцев ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Сейчас в средних школах Авдеевки происходит обучение более тысячи школьников, проходит подготовка выпускников к сдаче ВНО, в штатном режиме работает городская больница.

"Перебои с поставками электроэнергии компенсируют электрогенераторы. Больным местным жителям помогают и военные врачи. При необходимости осуществляют и хирургические вмешательства. В критических случаях налажено и эвакуацию раненых и больных в военный госпиталь в городе Покровске ", - говорится в сообщении.

По словам украинских военных, оккупанты продолжают их обстреливать, используя весь имеющийся арсенал оружия.

"Мы ежедневно ощущаем на себе работу их артиллерии и уверенно можем сказать, что работают профессионалы, а местных они используют только в первых рядах как пехоту", - рассказывает боец ​​с позывным "Пожар".

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО, если снайперское оружие относят к разрешенным в соответствии с Минскими договоренностями, то танки - никак.

"Как рассказывают бойцы на передовой, танки выходят на наши позиции практически в упор на расстояние от 500 до 800 м, выстреливают боекомплект и возвращаются. Если российским приспешникам кажется этого мало, то они выпускают несколько снарядов и по городу. Тогда российское и подконтрольное "ДНР" телевидение начинает кричать об "очередном обстреле украинскими военными мирных жителей Авдеевки". К большому сожалению, украинские каналы здесь не транслируются, и для многих авдеевцев такая ложь кажется правдой ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики применили тяжелое вооружение по всем направлениям на Донбассе.