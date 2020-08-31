Аваков: розслідування у справі Марківа проводилося італійським слідством не в повному обсязі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Слідство у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років ув’язнення через вбивство італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, було проведено не в повному обсязі. Про це на брифінгу сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Представники італійських правоохоронних органів жодного разу не приїздили до України та не були на місці загибелі італійського громадянина. Таким чином слідство не було проведено в повному обсязі”, — сказав Аваков.
Як раніше повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.